Hubble ha scattato una nuova spettacolare foto di Giove

In un nuovo post sul blog ufficiale, la NASA ha pubblicato una nuova fotografia scattata dal telescopio spaziale Hubble, che lo scorso 27 Giugno ha immortalato Giove.

Lo scatto, che vi proponiamo come sempre in calce, mostra il gigante gassoso in tutto il suo splendore e pone l'accento sugli intricati strati di nuvole e l'iconica tempesta anciciclonica Great Red Spot, che la fa da padrona nella parte meridionale del pianeta.

L'Agenzia Spaziale Americana si sofferma sui "ricchi colori delle nuvole che si spostano verso la Great Red Spot", ma anche sul colore della banda presente nei pressi dell'equatore. "Il colore arancione può essere un segno che le nuvole più profonde stanno iniziando a schiarirsi, enfatizzando le particelle rosse nella foschia sovrastante" afferma la NASA in uno stralcio del post.

La nuova immagine è stata scattata nell'ambito del programma Outer Planet Amospheres Legacy, o OPAL, che si avvale di Hubble per acquisire ogni anno le immagini dei vari pianeti allo scopo di cercare dei cambiamenti a livello di atmosfera, ma anche di venti e nuvole.

La Wide Field Camera 3 di Hubble osservava Giove quando il pianeta era a 400 milioni di miglia dalla Terra, ed il telescopio di recente ci ha anche regalato una fotografia di una galassia a spirale.