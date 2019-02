Hubble spia un 'segnatempo' antico 13 miliardi di anni: ecco l'immagine dallo Spazio

Questa splendida immagine di Hubble rivela un'antica e scintillante ammasso di stelle chiamato NGC 1466. Scopriamo qualche informazione in più su questa affascinante struttura: l'immagine in alta definizione è disponibile all'interno della news.

È un ammasso globulare, ovvero una "congrega" di stelle tutte tenute assieme dalla gravità, che si muove lentamente attraverso lo spazio nella periferia della Grande Nube di Magellano, una delle nostre galassie "vicine di casa".

NGC 1466 è sicuramente molto interessante. Ha una massa equivalente a circa 140.000 Soli e un'età di circa 13,1 miliardi di anni, rendendolo quasi vecchio quanto l'universo stesso. Questa reliquia fossile del primo universo si trova a circa 160.000 anni luce da noi.

All'interno di questa antica "capsula temporale" sono racchiuse 49 stelle variabili RR Lyrae, una tipologia di stella utilizzata come strumento indispensabile per misurare le distanze nell'universo. Queste stelle variabili hanno luminosità ben definite, il che significa che gli astronomi conoscono la quantità totale di energia che emettono. Confrontando questa luminosità conosciuta con la luminosità delle stelle nel cielo, la distanza da queste stelle può essere facilmente calcolata. Oggetti astronomici come questo sono conosciuti come candele standard e sono fondamentali per la cosiddetta scala delle distanze cosmiche.

