Hubble è tornato! Ecco due splendide immagine appena inviate

Il telescopio spaziale Hubble della NASA è tornato in attività, esplorando l'universo vicino e lontano. Gli strumenti scientifici sono tornati in piena operatività, dopo il recupero da un'anomalia informatica che ha sospeso le osservazioni del telescopio per più di un mese.

Le osservazioni scientifiche sono ricominciate nel pomeriggio di sabato 17 luglio. Gli obiettivi del telescopio lo scorso fine settimana includevano proprio queste insolite galassie mostrate nelle immagini.

L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha affermato: "Sono entusiasta di vedere che Hubble ha di nuovo aperto gli occhi sull'Universo, catturando ancora una volta il tipo di immagini che ci hanno incuriosito e ispirato per decenni. Questo è un momento per celebrare il successo di un team veramente dedito alla missione. Attraverso i loro sforzi, Hubble vivrà il suo 32° anno di scoperte e grazie a lui continueremo ad ammirare l'Universo".

Queste istantanee, tratte da un programma diretto da Julianne Dalcanton dell'Università di Washington a Seattle, mostrano una galassia con insolite braccia a spirale ed una curiosa coppia di galassie in collisione, la loro prima immagine ad alta risoluzione. Altri obiettivi iniziali per Hubble includevano anche ammassi globulari e le aurore sul pianeta gigante Giove.

Kenneth Sembach, direttore dello Space Telescope Science Institute (STScI) a Baltimora, e capo delle operazioni scientifiche di Hubble, ha affermato: "Il telescopio è in buone mani. Il team di Hubble ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e abilità nell'affrontare le inevitabili anomalie che derivano dall'utilizzo del telescopio più famoso del mondo nell'asperità dello spazio. Sono impressionato dalla dedizione e dallo scopo comune del team nell'ultimo mese per riportare Hubble in servizio. Ora che Hubble sta fornendo ancora una volta immagini senza precedenti dell'universo, mi aspetto che continuerà a stupirci con molte altre scoperte scientifiche future".

Vi è la possibilità di ammirare le immagini ad alta risoluzione di Hubble anche attraverso questo link ufficiale.