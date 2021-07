Hubble senza vita: la NASA forse scopre il problema e adesso arriva la parte difficile

Sono tutti con lo sguardo rivolto verso il cielo, in attesa che il telescopio spaziale Hubble dia qualche segno di vita... dopo un "collasso" che ha interrotto le comunicazioni con il nostro pianeta. La NASA, infatti, potrebbe aver trovato il problema che impedisce la riaccensione dello strumento, che è attualmente in "modalità provvisoria".

Questa modalità, infatti, è uno stato in cui gli strumenti del telescopio rimangono bloccati, impedendo loro di danneggiarsi inavvertitamente. "La fonte del problema del computer risiede nell'unità Science Instrument Command and Data Handling (SIC&DH), dove risiede il computer del carico utile", spiega il team Hubble dell'Agenzia spaziale americana. "Alcuni pezzi hardware sul SI C&DH potrebbero essere i colpevoli".

Risolvere il problema, se dovesse essere questo, non è facile. Gli esperti, infatti, dovranno capire se l'unità SIC&DH riesca a garantire un'alimentazione di tensione costante al carico utile l'hardware del computer. Se la causa dovesse essere questa, il team della NASA dovrà attuare una procedura operativa davvero complicata per riaccendere Hubble (che nonostante tutto si trova in buona salute).

Prima di fare tutto, gli esperti prevedono di attuare delle simulazioni. Questa non è la prima volta che il telescopio subisce un arresto del genere: nel 2008 si è già verificato un problema simile, risolto nel 2009 con la sostituzione di una parte non funzionante dell'unità SIC&DH. Tuttavia, oggi sostituire questa parte sarebbe complicato, semplicemente perché non c'è modo di arrivare allo strumento.

Insomma, non ci resta che aspettare e vedere quello che succede.