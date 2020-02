Hulu potrebbe arrivare in Italia: Disney svela la possibile finestra di lancio

Dopo aver acquisito il controllo della piattaforma a maggio 2019, Disney sembra avere un piano piuttosto ambizioso per Hulu, noto servizio di streaming on demand diventando popolare negli Stati Uniti d'America.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, l'azienda di Bob Iger sembra essere intenzionata a espandere il servizio al di fuori dei confini statunitensi nel 2021. Il prossimo anno potremmo quindi finalmente vedere l'arrivo della piattaforma di streaming anche in Italia e in altri Paesi.

Stando a diverse fonti internazionali, a quanto pare è stato proprio Bob Iger, CEO di Disney, a parlare direttamente di questa volontà durante una "conferenza" interna con gli investitori. D'altronde, è chiaro che un servizio come Hulu abbia tutte le carte in regola per poter provare a sfondare anche fuori dagli USA.

Iger ha dichiarato: "(Riferendosi al lancio della piattaforma, ndr) Non ci sono dettagli specifici, tranne per il fatto che abbiamo intenzione di iniziare a lanciare Hulu, direi probabilmente nel 2021, a livello internazionale. Questo dopo Disney Plus". Vi ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo 2020.

Nel frattempo, Disney sta "rimpolpando" il catalogo di Hulu anche grazie all'acquisto di Fox avvenuto a marzo 2019. Per farvi un'idea di quali sono i principali contenuti presenti sulla piattaforma, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Hulu.