Humane Ai Pin con ChatGPT ufficiale: il video di annuncio del futuristico dispositivo

In seguito ai leak dell'ultimo minuto su Humane Ai Pin, alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale del dispositivo indossabile con intelligenza artificiale. Sì, si fa proprio riferimento a quel progetto di due ex dipendenti Apple che tanto ha attirato l'attenzione a partire da un TED Talk.

Abbiamo già fatto riferimento a quest'ultimo in più occasioni su queste pagine, a partire dall'approfondimento su Humane Ai Pin. Tuttavia, ora è arrivato il momento per la startup di fare sul serio, visto che nella giornata del 9 novembre 2023 c'è stato il reveal ufficiale del dispositivo mediante la piattaforma Vimeo (a quanto pare quelli di Humane vogliono distinguersi in tutto e per tutto).

Ebbene, come indicato anche da The Verge ed Engadget, il dispositivo indossabile ha un prezzo di 699 dollari negli Stati Uniti d'America e richiede di sottoscrivere un abbonamento da 24 dollari al mese per poter ottenere un numero di telefono associato e un piano per la connettività dati legato all'operatore T-Mobile. Non ci sono attualmente ulteriori dettagli per gli altri mercati, ma stando a Wired negli USA i preordini inizieranno il 16 novembre 2023, mentre l'effettiva disponibilità sul mercato del prodotto partirà da inizio 2024.

Andando oltre alla questione costi e disponibilità, ciò a cui si fa riferimento è una soluzione indossabile composta da due parti. In che senso? Di mezzo ci sono un dispositivo quadrato e una batteria che si possono attaccare magneticamente ai vestiti (o eventualmente ad altre superfici). Se avete dubbi sul design, il video presente in calce potrebbe fugarli.

In ogni caso, il processore è un non meglio precisato Qualcomm Snapdragon, ma il fulcro dell'esperienza è garantito dal software AI Mic e dal sistema operativo Cosmos. Le soluzioni di intelligenza artificiale integrate sono legate sia a Microsoft che a OpenAI, come si evince da un comunicato stampa ufficiale di Humane. Per intenderci, una delle feature chiave del dispositivo è l'accesso a ChatGPT.

Il concetto che può però risultare maggiormente intrigante per più di qualcuno è relativo al succitato OS Cosmos, visto che quest'ultimo non è basato sulle classiche modalità di download e gestione delle app. L'interazione con l'utente avviene infatti solamente mediante controlli vocali, proiettore e fotocamera. Insomma, basterà semplicemente chiedere all'assistente IA di effettuare una determinata operazione affinché questo scelga autonomamente di quale servizio fare uso.

In parole povere, lo strato di interfaccia con cui oggi usiamo la tecnologia viene totalmente eliminato, lasciando spazio a un concetto di dispositivo smart "invisibile" nel quotidiano. O si utilizzano i comandi vocali per lasciare gestire le operazioni all'intelligenza artificiale oppure si può toccare rapidamente il dispositivo, dal peso di appena 34 grammi, per interagirvi mentre è attaccato magneticamente, ad esempio, alla felpa.

Quali sono le specifiche della fotocamera? Il sensore è da 13MP, ma la possibilità di registrare video arriverà solamente con un futuro aggiornamento software. Di mezzo c'è una "Trust Light", che permette agli altri di comprendere se si sta facendo uso della fotocamera. Da notare che il "booster batteria" ha un peso di 20 grammi. Per il resto, durante la presentazione del 9 novembre 2023, che vi invitiamo a recuperare in via integrale mediante il player sottostante, sono stati mostrati usi pratici molto simili a quelli che si erano già visti durante l'iniziale TED Talk.

Va detto che si tratta solamente dell'inizio, per un progetto ambizioso che mira per certi versi a dare vita a un futuro tecnologico oltre gli smartphone. Solamente l'approdo concreto nelle mani di critica e consumatori ci darà maggiori indicazioni, ma per il momento l'annuncio ha sicuramente attirato l'attenzione degli appassionati del mondo Tech.