Humane Ai Pin: ecco cosa dicono le prime prove del dispositivo IA

È ormai da un po' di tempo che non trattiamo su queste pagine il progetto Humane Ai Pin, messo per certi versi "in secondo piano" dall'annuncio di inizio 2024 di Rabbit R1. Tuttavia, è giunta l'ora di tornare a dare un'occhiata al disco "da taschino" con intelligenza artificiale, visto che al Mobile World Congress ci sono stati i primi hands-on.

A tal proposito, nella giornata del 27 febbraio 2024 sono stati pubblicati i resoconti delle prime dimostrazioni del dispositivo, che ricordiamo risultare legato a una startup di due ex dipendenti Apple. Tra i vari portali esteri coinvolti c'è The Verge, che in un articolo a firma Allison Johnson scrive che si tratta inizialmente di "un gadget davvero fantastico", definendolo però anche, per certi versi, potenzialmente "frustante".

Il dispositivo, che può agganciarsi alla maglietta e rispondere ai comandi vocali dell'utente tramite IA, avrebbe infatti impiegato qualche secondo "di troppo" per fornire le risposte, considerati anche i problemi di connettività legati a una kermesse affollata come l'MWC di Barcellona. Inoltre, a un certo punto, Ai Pin si sarebbe spento per questioni di surriscaldamento.



Insomma, per quanto Johnson abbia indicato come interessante la proiezione laser sul palmo (serve, ad esempio, per navigare in menu come quelli relativi ai controlli multimediali e alle impostazioni Wi-Fi, inclinando le mani o toccando due dita insieme), così come sia rimasta per certi versi impressionata dal riconoscimento dell'ambiente circostante effettuato dal dispositivo tramite fotocamera, non esattamente tutto è andato per il verso giusto durante la dimostrazione. Questo anche considerando che mantenere ferma la mano per leggere un testo può non risultare esattamente comodo, a quanto pare.

In quel di The Verge non ritengono insomma che, perlomeno allo stato attuale delle cose, possa essere questo il futuro del mobile computing, ma di certo non sono gli unici a pensarla così. Il dispositivo di Humane, che ricordiamo si prefigge l'obiettivo di rappresentare una tecnologia più "naturale" e il più possibile senza schermi, è infatti stato visto in azione, ad esempio, anche da CNET e Tom's Guide. In entrambi i casi, le dimostrazioni del Mobile World Congress, per quanto interessanti, vengono descritte come una sorta di "primo passo" verso quello che potrebbe essere il futuro, che però non sembra ancora essere pronto a sostituire gli smartphone. Tuttavia, sicuramente gli appassionati del mondo Tech continueranno a tenere d'occhio il progetto.



Ricordiamo che le prime spedizioni partiranno ad aprile 2024 (sono state rinviate, visto che inizialmente si faceva riferimento al mese di marzo), ma per il momento Humane Ai Pin arriverà solamente nel mercato USA. Come potete apprendere dal portale ufficiale di Humane, il costo negli Stati Uniti d'America partirà da 699 dollari (c'è inoltre un abbonamento da 24 dollari al mese che consente di ottenere un numero di telefono e un piano per la connettività dati associati, anche se di recente è stato annunciato che i primi tre mesi saranno gratuiti).