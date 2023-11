Questo è Humane AI Pin: costa 699 Dollari, integra OpenAI e vuole sostituire lo smartphone

Sarebbe in programma in giornata odierna la presentazione di AI Pin, il primo dispositivo di Humane, ed i colleghi di The Verge hanno avuto modo di mettere le mani in esclusiva su alcuni documenti che descrivono nel dettaglio questo nuovo prodotto che vuole sostituire gli smartphone tradizionali per come li conosciamo.

A quanto pare AI Pin costerà 699 Dollari e sarà un device privo di qualsivoglia tipo di schermo, che è descritto come uno “smartphone indossabile” e che proietterà le informazioni sulla mano dell’utente tramite un laser. A livello estetico, sarà un quadrato che si aggancerà magneticamente ai vestiti o altre superfici: la clip magnetica però include anche un pacco batteria sostituibile che conferisce un’autonomia di un giorno. Sotto la scocca è presente un processore Qualcomm Snapdragon, mentre una fotocamera si baserà sui sensori di profondità e di movimento per tracciare e registrare l’ambiente circostante. Presente anche un altoparlante integrato chiamato “personic speaker”, che può connettersi anche ad auricolari Bluetooth.

Humane ha progettato AI Pin per essere un dispositivo vocale, ma come dicevamo poco sopra è presente anche un proiettore che è stato visto anche nelle demo e che può proiettare le informazioni sul palmo della mano. Viene anche data la possibilità di avvicinare gli oggetti alla fotocamera ed interagire tramite gesture, dal momento che è presente anche un touchpad sul Pin.

Il sistema operativo su cui si baserà invece dovrebbe chiamarsi Cosmos ed integra varie funzionalità d’intelligenza artificiale grazie ad OpenAI. Secondo i rapporti infatti Pin sarebbe alimentato da GPT-4, che permette di scrivere messaggi, ottenere recap della propria casella di posta elettronica, effettuare traduzioni ed altro. Presente anche il supporto per lo streaming musicale di Tidal, anch’esso basato sull’IA, in grado di scegliere la musica per se in base al contesto. The Verge nel rapporto parla anche di “funzionalità fotografiche incentrate sull’intelligenza artificiale”, ma non si sa a cosa si riferisca.

La vera novità dei documenti è rappresentata dal fatto che costa 24 Dollari al mese per un abbonamento Humane, un prezzo che permette di ottenere un numero di telefono, l’accesso alla rete dati che funziona con T-Mobile, l’archiviazione cloud per foto e video e la possibilità di creare query illimitate di modelli IA.