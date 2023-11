Humane Ai Pin e l'errore dell'intelligenza artificiale nel video di presentazione

Al netto del commento forse fin troppo sincero di Sam Altman, è arrivata un'altra "stoccata" verso l'appena annunciato progetto Humane Ai Pin, che mira a offrire un futuro tecnologico oltre gli odierni smartphone. Infatti, gli utenti stanno facendo notare un errore dell'IA nel video di presentazione.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nel corso dei circa 10 minuti che compongono il video di Humane su Vimeo a un certo punto Imran Chaudhri, uno dei due ex dipendenti Apple che hanno deciso di fondare la nuova startup, chiede all'intelligenza artificiale consigli in merito a dove vedere l'eclissi solare totale di aprile 2024.

Come potete vedere anche nello screenshot presente a corredo della notizia, Humane Ai Pin indica l'Australia tra le location migliori. La risposta non è passata di certo inosservata tra gli utenti del Web: basti vedere quanto scritto da tiffzny su Threads, che ha ricordato che in realtà l'eclissi solare totale di aprile 2024 sarà visibile solamente da alcune zone specifiche, tra cui non rientra l'Australia (che era invece coinvolta nell'eclissi solare totale di aprile 2023).

Per intenderci, l'eclissi solare totale di aprile 2024 sarà visibile solamente dal Messico e da alcune zone degli Stati Uniti d'America, quindi una possibile risposta corretta avrebbe potuto indicare l'America del Nord (ma non di certo l'Australia). Insomma, il dibattito su quanto l'intelligenza artificiale possa presentare informazioni errate o comunque non accurate in modo potenzialmente credibile continua a tenere banco. In ogni caso, la mente di più di qualcuno sarà sicuramente tornata, ad esempio, all'errore di Google Bard in una risposta ufficiale.