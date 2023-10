Humane Ai Pin, novità sul dispositivo IA del futuro: tra GPT e possibile prezzo

Sono diversi i progetti tecnologici che mirano ad andare oltre al formato di dispositivo tecnologico che siamo soliti utilizzare da lungo tempo nel quotidiano, ovvero lo smartphone. Infatti, per provare a mettere da parte quest'ultimo, da un lato c'è Zuckerberg con gli occhiali AR e dall'altro c'è Humane con una sorta di disco nero IA.

Abbiamo lasciato il progetto, che ricordiamo essere legato a una startup di due ex dipendenti Apple, indossato da Naomi Campbell alla Paris Fashion Week. I più attenti tra di voi si ricorderanno che erano stati "promessi" ulteriori dettagli concreti per la giornata del 14 ottobre 2023, ma alla fine quella data è passata senza che nulla accadesse. Il motivo è che l'effettiva presentazione è ora fissata per il 9 novembre 2023.

Non manca insomma molto per saperne di più su Humane Ai Pin, questo il nome scelto per il dispositivo, ma nel frattempo sono The Information e TIME a riportare degli "antipasti". Innanzitutto, secondo i rumor il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 dollari, con Humane che sarebbe persino pronta, si pensa per il momento agli Stati Uniti d'America, a proporsi come MVNO (operatore telefonico virtuale), in modo da poter proporre offerte sul traffico dati che viene usato mediante Ai Pin.

Al netto di questo, col passare del tempo stanno emergendo indicazioni sempre più importanti in merito a cosa può fare effettivamente il "disco nero da taschino", a partire dal fatto che in realtà quest'ultimo sfrutta un attacco magnetico ai vestiti. Di mezzo c'è poi l'integrazione di un'intelligenza artificiale che sfrutta un misto di software proprietario e GPT di OpenAI, mentre lato sensori risultano presenti principalmente microfono, altoparlante, fotocamera e proiettore laser. Sotto la scocca c'è un chip Qualcomm Snapdragon, mentre a livello di privacy fa capolino un apposito indicatore "Trust Light" che indica quando i vari sensori sono in uso.

Se vi interessa approfondire quanto conosciuto finora sul prodotto, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata al nostro speciale su Humane Ai Pin, in cui abbiamo ripercorso il momento dell'effettivo annuncio iniziale (indicazioni più concrete dovrebbero arrivare il 9 novembre 2023).