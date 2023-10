Humane Ai Pin: la tecnologia 'invisibile' indossata da Naomi Campbell

Vi ricordate del dispositivo Humane Ai Pin, realizzato da una startup di due ex dipendenti Apple? Ebbene, il prodotto che cerca di rendere "invisibile" la tecnologia nel quotidiano è stato indossato in una sfilata di moda da nientemeno che Naomi Campbell.

Avete capito bene: come riportato anche da Reuters e The Verge, nonché come annunciato direttamente mediante il profilo Instagram ufficiale di Naomi Campbell, la supermodella, attrice e cantante britannica ha indossato Humane Ai Pin durante la Paris Fashion Week. Sembra insomma che la startup stia investendo in modo importante per attirare l'attenzione sul dispositivo.

Le domande a cui rispondere a livello tecnologico sono ancora molte e come ben potete immaginare non è di certo una sfilata di moda a fugare i dubbi sul progetto, ma ricordiamo che si punta di fatto a rendere obsoleti gli smartphone, sfruttando una sorta di disco nero da taschino. Quest'ultimo rappresenta un dispositivo indossabile basato su intelligenza artificiale, che nella prima presentazione si è visto proiettare delle interfacce digitali sulla mano, rispondere a comandi vocali e scansionare oggetti tramite una fotocamera.

Si fa insomma riferimento a una sorta di assistente IA da taschino, ma va detto che finora c'è stata solamente una singola dimostrazione pratica, che ha lasciato da parte un buon numero di questioni importanti, su cui la startup dovrà sicuramente scendere maggiormente nel dettaglio per convincere le persone. A tal proposito, ricordiamo che non dovrebbe mancare molto al prossimo annuncio. Al netto infatti delle questioni di marketing, come per l'appunto la sfilata con Naomi Campbell e non solo (legata ai designer di Coperni), già da qualche mese la startup ha reso noto che arriveranno maggiori dettagli su Humane Ai Pin nella giornata del 14 ottobre 2023. Staremo a vedere.