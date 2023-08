Humane è pronta a svelare di più sulla tecnologia 'invisibile': c'è una data

Vi ricordate del reveal della tecnologia di Humane, la startup fondata da ex dipendenti di Apple? Sì, proprio quel gadget indossabile che vuole diventare per certi versi "invisibile" nel quotidiano. Ebbene, adesso la startup si dice pronta a svelare ulteriori dettagli sul progetto Humane Ai Pin (sì, questo è il nome ufficiale del prodotto).

D'altronde, già in precedenza si era fatto riferimento a un possibile lancio sul mercato entro fine 2023, quindi erano attese ulteriori indicazioni in merito a quella che per ora è ancora una tecnologia non approfondita nel dettaglio, che da un lato ha attirato l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia (anche per via dell'uso in modo diverso dal solito dell'intelligenza artificiale) ma che dall'altro lato ha generato dubbi in termini di effettiva usabilità nel quotidiano.

Certo, il video del TED Talk di Humane, risalente a maggio 2023, ha ormai più di 1,2 milioni di visualizzazioni su YouTube al momento in cui scriviamo, ma sono ancora tante le domande a cui rispondere per la startup (come abbiamo indicato anche nel nostro approfondimento sul progetto Humane Ai Pin). Humane deve insomma dimostrare di avere per le mani una tecnologia effettivamente funzionante in tutto e per tutto.

Adesso però, come riportato anche da The Verge e Inverse, c'è una data da segnare sul calendario per coloro che sono interessati a saperne di più. Infatti, mediante un video diffuso dall'azienda tramite Discord, il co-fondatore Imran Chaudhri, ovvero colui che ha presentato il prodotto tramite TED Talk, ha affermato di avere intenzione di svelare di più sul progetto nel giorno dell'evento astronomico dell'eclissi solare di ottobre 2023. In parole povere, si fa riferimento al 14 ottobre 2023, quindi non mancano poi così tante settimane per saperne di più sul "misterioso" dispositivo, che ricordiamo mirerebbe a rappresentare un futuristico sostituto degli smartphone.