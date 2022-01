Humble Chioce, il nuovo launcher decreta la fine del supporto a Mac e Linux

Dopo il clamore dell'annuncio del nuovo piano di sottoscrizione unico per il servizio Humble Choice, arriva un'altra decisione potenzialmente divisiva per gli affezionati al sistema creato da Humble Bundle.

Infatti, come parte del grande rinnovamento del programma, gli utenti Mac/Linux avranno modo di scaricare le loro copie di titoli DRM-free della Raccolta Humble compatibili con questi sistemi fino al rilascio del nuovo launcher, che sarà compatibile esclusivamente con Windows.

La fine, di fatto, del supporto, dovrebbe avvenire entro il 1 febbraio 2022, data in cui verrà rilasciato il nuovo strumento per l'accesso ai titoli, che avrà carattere esclusivo rispetto al precedente sistema basato sull'interfaccia web, particolarmente apprezzato invece dalla community.

Per questo motivo, dunque, gli utenti su Mac e Linux avranno tempo fino al 31 gennaio per scaricare le loro copie. Inoltre, come sottolineato dai ragazzi di PCWorld, gli utenti avrebbero storto il naso anche per altri aspetti del nuovo piano unico, tra cui il temuto "reset" del livello di sconto. Attualmente, infatti, con il passare del tempo gli abbonati possono beneficiare di sconti crescenti, che verrebbero riportati all'iniziale 10% nel caso in cui si decidesse di saltare un mese per qualsivoglia motivo.

Ricordiamo, nonostante tutto, che il programma procede a vele spiegate. Infatti, tra i giochi Humble Choice di gennaio 2022 c'è anche Mafia Definitive Edition.