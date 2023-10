L'Hunga-Tonga ha bucato l'ozono: dobbiamo preoccuparci?

Vi ricordate della devastante eruzione del vulcano Hunga-Tonga, avvenuta all’inizio dell’anno scorso? Ecco, secondo un nuovo studio, oltre ad aver causato diverse vittime e danni incalcolabili, il colossale evento ha provocato un piccolo buco nell’ozono.

Utilizzando dei palloni aerostatici, alcuni scienziati hanno infatti osservato una improvvisa diminuzione dell’ozono del 30% all’interno del pennacchio e di circa il 5% al di sopra dell’Oceano Indiano e del Pacifico.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che l'eruzione dell'Hunga-Tonga è stata una delle esplosioni più potenti mai registrate. È stata anche unica nel suo genere perché, oltre ad aver scagliato in aria una grande quantità di rocce e detriti, ha riversato in atmosfera un’enorme massa di acqua oceanica.

Secondo gli autori del nuovo studio, è stata proprio quest’acqua di mare ad aver causato l’assottigliamento dell’ozono osservato. Questo gas può infatti reagire con il cloro presente nel sale marino, trasformandosi in altri composti.

Queste reazioni sono esattamente quelle che hanno portato all’aumento delle dimensioni del cosiddetto buco nell’ozono durante gli ultimi decenni del secolo scorso. Solo che in quel caso il cloro proveniva dai clorofluorocarburi (CFC) emessi dalle attività umane.

Secondo gli autori dello studio, però, non c’è da preoccuparsi. La riduzione è stata infatti molto localizzata nella regione dell’eruzione. Inoltre, un 5% in meno non è tanto se si considera che, ogni anno, l’ozono atmosferico sopra l’Antartide si riduce di oltre il 60%.