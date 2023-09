Hunga Tonga ha prodotto correnti marine da record, ecco come

Vi ricordate l’eruzione vulcanica di Tonga dello scorso anno? Ecco, secondo un nuovo studio del Centro Nazionale di Oceanografia (NOC), l’evento fu così violento da aver provocato le correnti sottomarine più veloci mai registrate.

Era il 15 gennaio 2022 quando il vulcano sottomarino Hunga Tonga esplose generando l’eruzione più grande di questo secolo e provocando un’onda d’urto che fece il giro del mondo. Una colonna di cenere e polvere venne proiettata in stratosfera, fino a 57 chilometri di quota, prima di ricadere direttamente in acqua.

Secondo gli scienziati, il materiale eruttivo cadde in mare a una velocità di oltre 120 chilometri orari, innescando lo spaventoso tsunami che provocò tre vittime. Le correnti danneggiarono inoltre i cavi sottomarini che collegano Tonga al resto del mondo.

Analizzando le posizioni di questi cavi, i ricercatori sono riusciti a calcolare la velocità delle correnti prodotte durante il drammatico evento. I flussi erano più veloci di quelli solitamente innescati da terremoti, inondazioni o tempeste e attraversarono il fondale per almeno 100 chilometri.

Eruzioni come quelle dell’Hunga Tonga non accadono certo tutti i giorni. Tuttavia, secondo Isobel Yeo, tra gli autori dello studio, "molti vulcani attivi si trovano sotto l'oceano, e solo pochi sono monitorati. Questo significa che il rischio per le comunità costiere e le infrastrutture rimane incerto".