Ma gli Husky 'parlano' davvero come gli esseri umani? Ci dispiace deludervi

I video mostranti Husky che “parlano” sono da sempre un contenuto estremamente apprezzato da ogni tipologia di utenza. Non a caso, la razza Siberian Husky è famosa per le sue vocalizzazioni, le quali differiscono in piagnucolii, urla, ululati e guaiti; insomma, così tanti suoni da poter costruire un vero e proprio linguaggio.

Alla base di questa complessa espressione comunicativa vi è una caratteristica di fondo che è saldamente impressa nella genetica del cucciolo: l’Husky è un cane che vive in branco, umano o animale che sia. Rifletteteci un attimo, avete mai visto un branco di barboncini (barboni, per l’esattezza) passeggiare per le strade o che cooperano per l’adempimento di un’attività? Ebbene, l’Husky, fin dall’alba dei tempi, ha vissuto come un cane da lavoro, largamente impiegato per il traino delle slitte. Un altro motivo che giustificherebbe siffatta solidarietà è l’allineamento diretto che ha il cane delle nevi con i comuni lupi (Canis lupus), anch’essi molto uniti col gruppo.

Alla luce di ciò, quanto è corretto affermare che gli Husky parlano? Ci dispiace deludervi, ma questi cani non sono in grado di parlare. L’opinione scientifica è fortemente convinta che codesti animali non articolano i suoni sulla base di complessi processi mentali volti a formulare un messaggio; o almeno, non nel momento in cui producono suoni simili a quelli da noi pronunciati. Infatti, proprio perché è una razza che vive in branco, l’Husky è un gran comunicatore e le sue volontà le esprime attraverso le quelle vocalizzazioni poc’anzi citate e che sono tipicamente sue.

Ergo, se il nostro cuore trabocca di gioia quando Balto ricambia il nostro “Ti amo”, in lui, invece, non vi è la stessa identica emozione.