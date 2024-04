Molti husky vengono abbandonati per questa tristissima ragione

L'entusiasmo scatenato dalla serie "Game of Thrones" ha avuto effetti inaspettati che vanno oltre i confini dello schermo. Infatti, l'ammirazione verso i lupi giganti, guardiani della famiglia Stark, ha spinto numerosi fan a cercare un proprio "lupo" nella realtà, rivolgendo la loro attenzione ai Siberian Husky, che ricordano i cani della serie.

Questo interesse ha portato a un notevole aumento di Husky nei rifugi per animali, con molti che si trovano abbandonati quando i nuovi proprietari si rendono conto dell'impegno che comporta prendersi cura di essi.

La Siberian Husky Club of America evidenzia che molti acquirenti, attratti dall'estetica del cane e senza una conoscenza approfondita delle esigenze specifiche della razza, si trovano impreparati a gestire l'energia e l'indipendenza tipiche degli Husky.

Questi cani richiedono una stimolazione mentale e fisica quotidiana e, se trascurati, possono diventare maestri della fuga, arrivando a scavare, masticare o scalare per liberarsi. La loro forte indole predatoria può anche portarli a inseguire piccoli animali, rendendoli inadatti a essere lasciati senza guinzaglio (sono anche usati come cani da slitta da più di 9000 anni).

In sintesi, prima di decidere di accogliere un Husky nella propria famiglia, è fondamentale informarsi adeguatamente per assicurarsi che il proprio stile di vita sia compatibile con le esigenze di questa magnifica razza, evitando così decisioni avventate che potrebbero portare a conseguenze spiacevoli sia per gli animali sia per i loro proprietari.

A proposito, ma gli husky parlano davvero con i loro padroni?

