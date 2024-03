HWiNFO manda in pensione RivaTuner: ora c'è l'OSD proprietario!

In attesa di scoprire quale sarà il destino di MSI Afterburner, il non meno popolare tool per il monitoraggio delle risorse HSiNFO prosegue sulla sua strada aggiungendo una corposa novità per gli appassionati di PC.

Nella nuova build v7.73-5370 Beta, infatti, è stata inserita ufficialmente l'integrazione di un OSD proprietario, che consentirà di tenere traccia dei propri parametri preferiti in tempo reale anche in-game, grazie a un pannello personalizzabile sia nell'estetica che nella trasparenza.

Ecco il changelog completo:

Aggiunto un OSD completamente integrato

Fine del supporto a Windows XP per HWiNFO64

Migliorato il monitoraggio dei sensori sulla serie Asus NUC

Migliorato il monitoraggio della salute su alcuni drive NVMe connessi tramite Intel RST

Migliorato il monitoraggio dei sensori sulla Asus TUF Gaming Z790-Pro WiFi

Addio agli strumenti di terze parti, dunque, come RTSS, che resta certamente più completo soprattutto in termini di possibilità nella resa estetica.

Non mancano ancora le incertezze, da mettere in conto quando si ha a che fare con versioni beta, ma si tratta sicuramente di una mossa che farà piacere agli amanti della semplicità, che farebbero volentieri a meno di passare per più software per una singola funzione, soprattutto se non si utilizzano più software contemporaneamente per monitorare i dati (RivaTuner Statistics Server, infatti, consente di mostrare a schermo più sorgenti di informazioni contemporaneamente, tra cui proprio HWiNFO, Afterburner e CapFrameX).