HYPE con Apple Pay è ufficialmente disponibile già da ora!

In queste ore si è parlato dell'adozione di Apple Pay da parte di HYPE che, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuta avvenire entro la fine dell'anno.

Ora possiamo invece confermarvi che il servizio è già attivo, secondo quanto comunicato da HYPE ai propri utenti in queste ore tramite una mail. Per iniziare ad utilizzare il servizio attraverso Apple Pay, basta accedere all’app Wallet, fare un tap sul tasto "+" e seguire le indicazioni per l’inserimento proposte dall’app stessa. Qualora non abbiate la carta fisica, basterà inserire i dati della vostra carta virtuale HYPE a mano per completare l’associazione. In questo modo potrete utilizzare anche in negozio la vostra carta HYPE anche se non avete ancora la carta fisica gratuita.

Il servizio è ancora in fase di roll-out e, al momento, potrebbero verificarsi rallentamenti o errori nell’aggiunta delle carte a Wallet. Errori che nelle prossime ore non dovrebbero più verificarsi permettendo la corretta aggiunta della carta nell'app Wallet.