Hype è disponibile da oggi sull'Huawei AppGallery: lo store è sempre più ricco

Huawei AppGallery, la prima vera alternativa agli app store negli ultimi dieci anni, continua a crescere: da oggi HYPE, la più importante challenger bank italiana che con oltre 1 milione di clienti è già un’affermata soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro, è disponibile per il download.

Da oggi tutti coloro in possesso di device dotati di Huawei Mobile Services, potranno aprire un conto gratuitamente, in meno di 5 minuti e ricevere la carta di pagamento direttamente a casa.

Direttamente dal proprio dispositivo i Clienti potranno sfruttare un modo completamente nuovo di pensare il proprio rapporto con la banca e godere dei tanti vantaggi offerti da HYPE che, oltre ai tradizionali servizi bancari, propone un ricco portfolio di servizi come, ad esempio, la funzionalità di risparmio intelligente e automatico in base ai propri obiettivi e disponibilità, il controllo semplice e immediato delle spese effettuate, oltre che la possibilità di richiedere un prestito istantaneo fino a 2.000€ o la possibilità di ottenere cashback dagli acquisti. Un servizio intuitivo, di veloce attivazione e con una eccellente customer experience che da oggi si aggiunge all’esperienza mobile di altissima qualità offerta dai device HMS.

L’arrivo di HYPE su AppGallery conferma l’impegno senza sosta di Huawei nel garantire ai suoi utenti un’esperienza di utilizzo sempre più completa. In particolare, Huawei continua ad investire per portare sul proprio store proprietario le app più ricercate dagli utenti come quelle per la gestione delle proprie finanze.

Si tratta di un'aggiunta importante, che arriva a qualche giorno di distanza dal debutto di Satispay su AppGallery.