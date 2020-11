Hype per Mass Effect? NZXT annuncia il case Limited Edition

Qualche giorno fa è stata annunciata ufficialmente la Mass Effect Legendary Edition, che nel 2021 ridarà vita alla storica trilogia sia sulla nona generazione di console (PS5/Xbox Series X/Xbox Series S) che sulla precedente (PS4/Xbox One), nonché su PC. L'uscita è fissata per la primavera del prossimo anno, ma c'è già un prodotto di cui parlare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, NZXT ha ufficializzato un case, rigorosamente in Limited Edition, che farà felici gli appassionati delle avventure del comandante Shepard e soci. La Mass Effect Limited Edition del case CRFT 07 H510i dispone ovviamente di un design a tema, che presenta il logo N7, che gli appassionati della serie di BioWare conoscono bene, e lascia intravedere i componenti al suo interno. C'è una personalizzazione anche dentro il case, grazie alla striscia biancorossa.

In ogni caso, la parte frontale del prodotto non presenta alcuna porta, ma in alto si possono trovare una porta USB Type-C e una porta USB Type-A, affiancate dal pulsante d'accensione e dal jack audio da 3,5 mm. Non manca la possibilità di inserire più ventole, vista la presenza dell'apposito spazio anche in alto.

Per il momento, questa Limited Edition è stata annunciata solamente per gli Stati Uniti d'America e non sappiamo se arriverà anche in altri mercati. Il prezzo per gli USA è fissato a 199,99 dollari (circa 169 euro al cambio attuale). Per maggiori informazioni sul prodotto, potete fare riferimento al sito ufficiale di NZXT.