Hype non funziona oggi 28 Aprile 2023: riscontrati problemi con l'app

Secondo quanto riportato dal sito web Bufale.net, e confermato dagli stessi gestori dell’account Twitter in risposta agli utenti, da qualche ora l’app Hype non funzionerebbe correttamente e gli utenti sarebbero impossibilitati ad effettuare pagamenti o ricaricare i conti.

Abbiamo provato a fare qualche test sul nostro account ed effettivamente risulta difficile effettuare il login nell’applicazione.

Il sito web Bufale.net ha contattato l’assistenza di Hype che ha confermato i disservizi e scusandosi ha spiegato che “nelle scorse ore si sono verificati rallentamenti nelle transazioni. Il problema dovrebbe rientrare a breve”.

Anche su Twitter, l’account Hype_Tw ha risposto agli utenti spiegando che “siamo a conoscenza del rallentamento riscontrato e stiamo intervenendo per risolverlo il prima possibile”. Le segnalazioni comunque sul social network sono diverse ed in continua crescita.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli sulla vicenda, e come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi. Solitamente però in situazioni come questi i disservizi rientrano nel giro di pochi minuti, e trattandosi di unì'app molto utilizzata e popolare nel nostro paese non escludiamo possa avvenire lo stesso anche in questo caso, soprattutto alla luce del ponte del 1 Maggio dove molte persone saranno in giro e necessiteranno di un'app funzionante e pienamente operativa.



Aggiornamento 12:55 - L'applicazione sembra aver ripreso a funzionare. Da parte di Hype però non sono giunti altri commenti.