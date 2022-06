HYPE, problemi per app e pagamenti il 18 giugno 2022: la situazione

Problemi per alcuni utenti HYPE nel corso della giornata del 18 giugno 2022 a partire da metà mattinata e poi protratti sino al pomeriggio inoltrato. Ma cosa sta succedendo esattamente e, soprattutto, cos'è che non funziona?

La notizia arriva ad appena un giorno di distanza dal down di Poste Italiane del 17 giugno e i problemi di accesso a Xbox Live della scorsa settimana. Molti utenti stamattina si sono ritrovati a dover fare i conti con un problema di non poco conto: trovarsi alla cassa di un esercente senza avere la possibilità di pagare con la propria carta HYPE oppure con Google Pay e Apple Pay con la carta associata.

Allo stesso modo, in un secondo momento sono diventati inaccessibili anche i servizi online, tra cui il semplice accesso all'app, e sembrano ancora inibiti nel momento in cui scriviamo. La situazione non è sicuramente delle più rosee per i clienti che si sono affidati all'ottimo sistema di prepagate dell'azienda, che nel corso degli anni ha saputo convincere per la sua semplicità d'utilizzo e affidabilità.

Probabilmente soprattutto per questo, molti utenti si sono ritrovati spiazzati nello scoprire che la loro carta non andava, ma non temete: i tecnici di Hype sono già al lavoro, come spiega il team social sulla pagina Facebook dell'azienda.



Non è ancora chiaro quale sia nello specifico il problema, ma nel rispondere a un utente l'azienda ha spiegato che ci sarebbero "alcuni problemi con l'accesso in app che potrebbero impattare sull'utilizzo del tuo conto". Come sempre, vi terremo aggiornati in caso di evoluzioni.