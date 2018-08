Hyperloop di Elon Musk collegherà anche l'Apple Park al resto della California?

Hyperloop è uno dei tanti progetti su cui sta lavorando da tempo l'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, Elon Musk. Il progetto di trasporto ha già riscontrato non pochi pareri positivi tra gli esperti, ma a quanto pare presto potrebbe aggiungersi tra i clienti un'azienda di prim'ordine.

Si tratta di Apple che, inaugurato l'Apple Park, la nuova sede futuristica di Cupertino, sta cercando un modo per connettere il campus al resto della California. A giudicare da quanto emerso in rete, Tim Cook e soci starebbero prendendo in considerazione l'idea di utilizzare la tecnologia di Musk e soci.

I membri del consiglio comunale di Cupertino, in una riunione pubblica, hanno dichiarato di aver già iniziato le conversazioni preliminare per portare in città Hyperloop, il tubo a lievitazione magnetica che è già stato ampiamente testato da Musk.

"Stiamo parlando con Hyperloop per portare una linea in città" ha affermato Barry Chang, uno dei consiglieri, durante la riunione. "Qualora dovessimo riuscire a realizzarla, ci vorrebbero solo cinque minuti dal DeAnza College al centro invece di un paio d'ore".

L'indiscrezione che portava ad Apple è arrivata poco prima che della votazione da parte del Consiglio della proposta per l'inserimento di una nuova tassa per raccogliere fondi per soluzioni alternative di trasporto, allo scopo di risolvere i problemi di traffico in città. Tale tassa, dovrebbe essere applicata a medie e grandi imprese in base al numero di dipendenti, con la maggior parte che dovrebbe essere pagata da Apple, dal momento che ha 12.000 persone nell'area.

Michael Foulkes, direttore per gli affari statali di Apple, è intervenuto nel corso dell'incontro ed ha dato parere negativo all'introduzione della tassa. Durante il suo discorso non ha citato esplicitamente Hyperloop, ma ha lasciato intendere che Apple sarebbe entusiasta di lavorare con i funzionari del comune su "soluzioni lungimiranti" e creative che possano risolvere il problema.

Il Business Journal della Silicon Valley riporta che il sindaco di Chang e Cupertino, Darcy Paul, ha incontrato Hyperloop, ma ancora non è stata presa alcuna posizione.