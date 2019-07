Hyperloop di Elon Musk è pronto ad arrivare in Italia: collegherà Milano e Bologna

Lo scorso Febbraio abbiamo parlato delle intenzioni del Governo Italiano di portare Hyperloop in Italia. A quanto pare il progetto ha avuto un seguito e come riportato da Il Sole 24 Ore, i vertici di Hyperloop Transportation Technologies avrebbero incontrato alcuni esponenti delle Regioni e del Governo per discutere delle prime tratte.

Bipop Gresta, l'imprenditore italiano che ha fondato la compagnia di Los Angeles, avrebbe incaricato un team di presentare uno studio di fattibilità per i vari percorsi, che sarebbero già stati concordati e sui quali rimane il massimo riserbo.

Al progetto dovrebbero anche partecipare una serie di investitori, che andranno a comporre una cordata di imprenditori italiani disposti ad investire sulla tecnologia che potrebbe collegare Milano e Bologna in 9 minuti, rispetto agli attuali 60.

Il tutto è possibile grazie ai treni a levitazione magnetica, composti da capsule ultraleggere che viaggiano all'interno di un tubo a velocità elevate, spinti dai magneti. A livello costruttivo in vantaggi potrebbero essere tanti, in quanto le stesse condotte potrebbero essere interrate nei pilastri, mentre per quanto riguarda l'aspetto energetico si baserebbero esclusivamente su energie rinnovabili come quella solare.

I costi potrebbero anche essere più bassi rispetto all'alta velocità "tradizionali", garantendo un ritorno economico in 8-10 anni rispetto ai 100 delle ferrovie. Un eventuale arrivo di Hyperloop in Italia sarebbe davvero un passo in avanti importante per la mobilità.