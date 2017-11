Hyperloop One punta all'India? Mumbai-Pune in 14 minuti!

Virgin Hyperloop One ha annunciato oggi che ha ufficialmente aggiunto alla lista delle nazioni in cui potrebbe lanciare i viaggi superveloci anche l’India.

La compagnia, che di recente ha cambiato il nome dopo che Richard Branson del Virgin Group ha effettuato un notevole investimento, ha firmato degli accordi con i governi di Maharashtra e Karnataka ed avrebbe già incaricato i responsabili di zona a studiare il possibile impatto che potrebbe avere Hyperloop nella regione.

Sono infatti in corso già degli studi di fattibilità per città come Mumbai e Bangalore, così come per i centri urbani in rapida crescita (Pune e Nangpur).

L’accordo è estremamente importante per la compagnia, in quanto conferma che nonostante l’assenza di un prodotto finito, la tecnologia sta registrando l’interesse da parte dei governi, anche al di fuori degli USA.

Hyperloop One non ha specificato la lunghezza dei percorsi che ha intenzione di costruire in India, ma secondo alcuni calcoli un viaggio tra Mumbai e Pune potrebbe impiegare solo quattordici minuti, contro le tre ore di auto.

Anche la Finlandia e Dubai avrebbero intenzione di stringere degli accordi con Hyperloop.