HyperOS in arrivo per tantissimi smartphone: la lista ufficiale di Xiaomi

Nelle scorse ore vi abbiamo confermato che Xiaomi HyperOS arriverà sui vecchi smartphone della linea Mi 10. Ora, però, è sempre Xiaomi a diffondere un aggiornamento sulla sua tabella di marcia per il rollout di HyperOS: il nuovo sistema operativo arriverà su tantissimi smartphone nel prossimo trimestre!

Innanzitutto, Xiaomi ha fatto il punto sul rollout di HyperOS nel corso del 2024: tra gennaio e febbraio, il sistema operativo di nuova generazione è arrivato su Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi Pad e Redmi 11 Prime. Nel mese di marzo, invece, l'aggiornamento si è fatto largo su Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G. Infine, anche la Redmi Note 13 Series di Xiaomi ha ricevuto l'aggiornamento ad HyperOS, che è disponibile per Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Nel corso del secondo trimestre del 2024, ovvero tra aprile 2024 e giugno 2024, il nuovo sistema operativo del colosso cinese si farà largo su una dozzina di nuovi smartphone, ovvero:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11i

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

La serie Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

La serie Redmi Note 11

Se possedete uno di questi dispositivi, il consiglio è quello di controllare gli aggiornamenti software del vostro smartphone, recandovi nelle Impostazioni del sistema operativo e toccando "Aggiornamento software". In ogni caso, dovreste ricevere una notifica quando l'update sarà disponibile per il download e per l'installazione. Infine, vi ricordiamo che HyperOS può essere basato su Android 14 o 13 a seconda del vostro smartphone di riferimento: non tutti, dunque, riceveranno la medesima versione del sistema operativo.

