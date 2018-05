HyperX: disponibili le nuove Predator DDR4 RGB con tecnologia Infrared Sync

HyperX, la divisione gaming di Kingston, annuncia la disponibilità delle nuove memorie Predator DDR4 RGB con tecnologia Infrared Sync, in attesa di brevetto. Essi presentano profili Intel XMP-ready ottimizzati per i più recenti chipset Intel e sono disponibili in moduli singoli da 8GB e in kit da due o da quattro con capacità da 16GB o 32GB.

"Siamo entusiasti di poter espandere la nostra famiglia di DRAM HyperX. [...] Questo esclusivo design RGB con tecnologia Infrared Sync dà vita a un nuovo modo di sperimentare l'illuminazione RGB, consentendo ai giocatori e agli overclocker di personalizzare ulteriormente la loro esperienza visiva di gioco e i loro PC e sistemi", ha dichiarato Adrien Viaud, Field Application Engineer EMEA di HyperX.

Le Predator DDR4 RGB sono dotate di una barra luminosa a LED con effetti di illuminazione RGB 1. Le memorie sono compatibili con schede madri dotate di software di controllo. Tra queste sono comprese ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light Sync.

Alimentata direttamente dalla scheda madre, la tecnologia HyperX IR Sync , mantiene sincronizzata l'illuminazione del modulo. Progettate per funzionare con impostazioni DDR4 1,35V su una vasta gamma di schede madri DDR4, le memorie Predator DDR4 RGB sono testate in fabbrica e sono coperte da garanzia a vita e supporto tecnico gratuito.

Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale, dove trovate anche tutte le varianti disponibili. Per farvi un esempio relativo al costo, una memoria da 8GB/2933 MHz è venduta al prezzo di circa 120 euro su Amazon.it.