HyperX Cloud II in SUPER OFFERTA su Amazon: in omaggio oggetti in-game per COD

Dopo aver trattato lo sconto Amazon sulla tastiera da gaming Logitech, torniamo ad approfondire le promozioni avviate in ambito Tech dallo store online in questo periodo di grandi offerte. È infatti stato dato il via a uno sconto importante sulle cuffie da gaming HyperX Cloud II.

CUFFIE GAMING HYPERX in OFFERTA CON OMAGGIO su AMAZON

Le cuffie da gaming coinvolte vengono vendute a un costo pari a 59,99 euro su Amazon. Il prezzo consigliato sarebbe di 99,99 euro (per uno sconto del 40%), mentre il costo più basso recente era di 79,84 euro (il risparmio è del 25%).

Non è finita qui: da un collegamento presente nell'annuncio Amazon si apprende che c'è in omaggio un codice per oggetti in-game HyperX per Call of Duty. Per tutti i dettagli sulle modalità di riscatto di quest'ultimo, vi rimandiamo alla relativa pagina Amazon. Ricordiamo in ogni caso che la compatibilità delle cuffie è estesa a PC, Mac (USB), PlayStation, Xbox e dispositivi mobili (jack).

Se siete interessati ad approfondire le altre offerte Tech della Festa di Primavera Amazon, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra scheda Volantino. In quest'ultima potete infatti trovare un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui rientrano, ad esempio, le nostre selezioni relative ai migliori laptop da gaming in sconto e alle migliori offerte su robot aspirapolvere.