HyperX debutta nel segmento auricolari TWS da gaming: ecco le Cloud Mix Buds!

Mentre Yamaha ha lanciato nuovi auricolari TWS per sportivi e audiofili, tra i vari brand produttori di periferiche da gaming anche HyperX ha deciso di debuttare nel segmento degli auricolari TWS da gaming lanciando gli HyperX Cloud Mix Buds, il cui debutto internazionale avverrà proprio in questi giorni di giugno 2022.

Gli HyperX Cloud Mix Buds sono i primi auricolari True Wireless dell'azienda, di proprietà di HP dal febbraio 2021, con supporto alla connettività wireless dual-mode. Queste cuffiette offrono un suono surround 7.1 e godono di compatibilità multipiattaforma tramite adattatore wireless USB-C a 2,4 GHz a bassa latenza o cavo desktop da USB-C a USB-C. Inoltre, si può sempre sfruttare la connettività Bluetooth 5.2 per dispositivi multimediali o telefoni.

Ogni auricolare ha un driver dinamico da 12 mm e supporta DTS Headphone:X per l’audio spaziale 3D. Utilizzando il software HyperX Ngenuity, dunque, è possibile modificare le impostazioni audio, personalizzare i controlli touch e regolare l'equalizzazione. Nella confezione sono incluse tre paia di gommini in silicone e l’immancabile custodia di ricarica pronta a estendere l’autonomia totale a 33 ore.

Gli HyperX Cloud Mix Buds saranno disponibili a partire da questo mese per 149,99 Dollari; non è ancora chiaro se saranno disponibili anche in Italia.

