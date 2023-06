Hypnotic Black Friday Unieuro: 20% di sconto su Mac Mini M2

Continua l'Hypnotic Black Friday di Unieuro, che propone tanti sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo anche il Mac Mini M2, nella configurazione con SSD da 256 gigabyte, che viene proposto ad un prezzo del 20% inferiore rispetto a quello di listino.

Nella fattispecie, il computer di Apple, con CPU 8-core e GPU 10-core, con SSD da 256 gigabyte, è disponibile a 579 Euro: il risparmio è del 20% inferiore rispetto ai 729 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 193 Euro al mese a tasso zero e spese extra zero. Al momento della finalizzazione dell'ordine è possibile scegliere la dilazione con Klarna o PayPal.

La consegna a domicilio è prevista tra il 22 ed il 24 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, con ritiro in negozio anch'esso a costo zero da effettuare nel punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche l'assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi, che entra in vigore al termine della garanzia di legge al prezzo di 136,49 Euro.