Ecco HyQReal, il robot tutto italiano che può trascinare un aereo

L'Istituto Italiano di Tecnologia ha svelato il nuovo robot HyQReal, che è talmente potente che può trascinare un aereo di tre tonnellate. In un filmato pubblicato da Repubblica si vede proprio il robot a quattro zampe che riesce a trascinare il velivolo a cui è attaccato.

A quanto pare i test sarebbero stati condotto all'aeroporto di Genova, ma il filmato per ragioni di sicurezza è stato pubblicato solo nella giornata di oggi, a seguito della presentazione avvenuta all'International Conference on Robotics and Automation.

Claudio Semini, del laboratorio di Dynamic Legged System del LIT, ha affermato che "trainare un aereo ci ha permesso di dimostrare la forza del robot e l'autonomia energetica. Volevamo tentare qualcosa che non fosse mai stato fatto prima e la settimana scorsa ci siamo riusciti”.

Alto 90 centimetri, con un peso di 130 chilogrammi, questo robot è l'erede diretto dell'HyQ, ed è lungo 133 centimetri. E' progettato per supportare gli umani in scenari di emergenza, e può anche intervenire in caso di incidenti, terremoti o su luoghi pericolosi in cui è sconsigliabile l'accesso.

A livello tecnico è protetto da una gabbia in alluminio, con tanto di pelle in kevlar, fibra di vetro e plastica. Sotto la scocca troviamo una batteria da 48 Volt e quattro motori elettrici, mentre il cervello è caratterizzato da due computer, di cui uno dedicato alla visione ed uno al controllo dei movimenti. Non si tratta di un robot autonomo, in quanto necessita di un umano che lo piloti.

Il progetto ricorda a grandi linee Spot di Boston Dynamics.