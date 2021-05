Quanti Hz supporta l'HDMI? Dipende tutto dal cavo e dalla porta

Dopo avere analizzato nel dettaglio la differenza tra HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, ora è il momento di rispondere a un altro quesito che potrebbe interessare molti lettori: quanti Hz può supportare l’HDMI? La risposta è piuttosto semplice, ma bisogna prima fare una disamina delle varie tipologie di cavo e porte a disposizione sul mercato.

Partiamo innanzitutto da una generazione più vecchia di HDMI, ovvero HDMI 1.4, in quanto ormai la maggior parte dei monitor, TV e schede grafiche dispone di almeno una porta di questo tipo. Questa opzione è sufficiente per gestire fino ai 144Hz a 1080p, ovvero risoluzione Full HD, oppure anche fino a 75Hz a 1440p e 30Hz in 4K.

Dopo HDMI 1.4 si è passati a HDMI 2.0 nel 2013, standard in grado di gestire fino a 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60Hz in 4K. L’ultimo standard HDMI 2.1 (di cui abbiamo parlato nel dettaglio spiegando anche la differenza rispetto HDMI 2.0) ha visto un vero e proprio salto di qualità e prestazioni, dato che ha aggiunto il supporto nativo per 120Hz a 4K UHD e 60Hz in 8K.

Altro dettaglio da non sottovalutare, anche se meno importante rispetto alla porta HDMI presente su schede grafiche, monitor e TV, va visto nei tipi di cavo HDMI di cui si è in possesso, suddivisi nei seguenti certificati:

HDMI “Standard Speed” , supportano formati almeno fino a 60Hz in 720p o 30Hz a 1080p;

, supportano formati almeno fino a 60Hz in 720p o 30Hz a 1080p; HDMI “High Speed” , supporto a 1080p 144Hz, 1440p 85Hz o 4K 30Hz, ormai considerato uno standard soddisfatto dalla maggior parte dei cavi in commercio;

, supporto a 1080p 144Hz, 1440p 85Hz o 4K 30Hz, ormai considerato uno standard soddisfatto dalla maggior parte dei cavi in commercio; HDMI “Premium High Speed” , con supporto almeno fino a 1080p 240Hz, 1440p 144Hz o 4K 60Hz, specifica raggiunta dalla maggior parte dei cavi HDMI più corti (5 metri di lunghezza circa);

, con supporto almeno fino a 1080p 240Hz, 1440p 144Hz o 4K 60Hz, specifica raggiunta dalla maggior parte dei cavi HDMI più corti (5 metri di lunghezza circa); HDMI “Ultra High Speed”, cavo sufficiente per 4K 180Hz o 8K 50Hz, ma ne esistono pochi di effettivamente certificati sul mercato.

Insomma, se volete andare sul sicuro e trovare una risposta che funzioni per qualsiasi standard è sufficiente acquistare un cavo HDMI Premium High Speed e dotarsi di una periferica con una porta HDMI che gestisca i refresh rate d’interesse.