I 1.000 Euro di iPhone X? Solo l'inizio. I prezzi degli smartphone aumenteranno ancora

Quando Apple lo scorso anno ha presentato il nuovo iPhone X, ed ha svelato il prezzo di lancio, in molti hanno scelto di non acquistarlo a causa del costo troppo elevato, addirittura superiore ai 1.000 Dollari. Il dispositivo ha dato il via ad un trend che ha abbracciato quasi tutti i produttori e che non sarebbe destinato a finire.

Secondo quanto rilevato da alcuni analisti, infatti, iPhone X e gli smarphone con prezzo superiore ai 1.000 Euro incoraggeranno i produttori ad aumentare ulteriormente il costo dei cellulari, ecco perchè non sarebbe da escludere un prezzo ancora più elevato per i dispositivi che saranno presentati già quest'anno.

Lo studio è stato pubblicato da CNET, a cui Ben Wood, capo analista della società di ricerca CSS Insight, ha affermato che "i consumatori sono disposti a pagare sempre di più per uno smartphone in quanto probabilmente rappresenta il prodotto più importante della loro vita". Il che in parole povere si traduce con la classica legge del mercato che se un prodotto costa tanto e vende, la compagnia che lo produce è autorizzata ad aumentare ulteriormente il prezzo.

E tale tesi è confermata direttamente proprio da iPhone X, che pur non registrando il riscontro sperato, ha comunque ottenuto degli ottimi dati di vendita. Samsung, Huawei ed OnePlus, invece, hanno contenuto i loro aumenti, ma comunque li hanno imposti.

La ricerca infatti sottolinea come il prezzo medio di vendita dei dispositivi sia aumentato del 10,3 per cento a 345 Dollari.

Chiaramente i motivi per cui i costi degli smartphone stiano aumentando sono molti e non solo da ricercare nella domanda. Innanzitutto, i nuovi schermi OLED, che ormai stanno diventando uno standard, hanno costi più elevati, ed anche le tecnologie di riconoscimento facciale come il Face ID richiedono componenti più costose, i cui prezzi vanno ad influire direttamente anche sul prezzo finale del dispositivo.

La decisione di Apple di aumentare in maniera così decisa il prezzo di iPhone, secondo Wood è da imputare ad una precisa strategia di mercato, attraverso cui la Mela punta a massimizzare i rendimenti sul proprio portafoglio di prodotti.

Dello stesso avviso anche Carolina Milanesi, analista di Creative Strategist, secondo cui "finchè gli smartphone saranno il nostro principale dispositivo per connetterci ad internet e che utilizziamo maggiormente durante la giornata, saremo disposti a spendere sempre più".

Wood prevede che l'iPhone X Plus, che dovrebbe essere presentato a settembre, possa partire da un prezzo di 1.200 Dollari.