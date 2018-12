I 40 anni di Ken Ishiwata con Marantz celebrati con una serie speciale.

Ken Ishiwata, celebre guru dell’Hi-Fi, festeggia i suoi 40 anni di lavoro con Marantz realizzando la nuova serie KI Ruby, composta da un lettore SuperAudio CD ed un amplificatore integrato.

Il lettore SACD, SA-KI Ruby, è dotato di meccanica di lettura SACDM-3 e può riprodurre SACD, CD e DVD audio. Dispone, inoltre, di ingresso USB asincrono in grado di leggere file PCM a 32bit fino a 384kHz e file DSD fino a 11.2MHz. Tutta la musica digitale viene gestita dalla tecnologia Marantz Music Mastering, in grado di convertire il segnale digitale in un segnale di dati a singolo bit, per garantirne la massima accuratezza. Gli stadi di uscita analogici sono caratterizzati dalla tecnologia HDAM-SA2.

L’amplificatore integrato PM-KI Ruby, è caratterizzato da un design a componenti discreti sviluppato in due stadi, di preamplificazione e di amplificazione, completamente separati. Lo stadio di preamplificazione dispone di un alimentazione toroidale dedicata e moduli HDAM-SA3. L’amplificazione è di tipo switching, derivata dal top di gamma PM-10, e garantisce 100W di potenza per canale ad 8 ohm oppure 200W per canale a 4 ohm. Oltre agli ingressi di linea, completa la dotazione l’ingresso Phono con tecnologia Marantz Musical Premium EQ.

La serie Ruby è in edizione limitata e numerata, sono 1000 le coppie disponibili (500 di colore nero, altrettante in oro) al prezzo di 3999€ per ciascun elemento.