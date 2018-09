I bambini battono Apple trovando due 'trucchi' per aggirare Screen Time di iOS 12

Come ben saprete, Apple ha da poco rilasciato iOS 12, che include delle nuove funzionalità legate al controllo genitori. Tra queste troviamo Screen Time, che consente di impostare dei limiti di utilizzo delle app da parte dei bambini. Peccato che questi ultimi abbiano già trovato ben due metodi per aggirare il blocco.

Infatti, online si possono trovare parecchie segnalazioni da parte dei genitori, che lamentano che il figlio è riuscito agilmente a superare i limiti imposti da Apple. Il passaparola tra i ragazzini ha poi fatto il resto. D'altronde, oggi un bambino di 7 anni è perfettamente in grado di trovare e seguire una guida presente sul web che gli insegna come aggirare i limiti imposti dai genitori.

Ecco, allora, il proliferare di lamentele come questa: "Quando è uscito iOS 12, ho impostato il Screen Time per mio figlio di 7 anni attraverso le opzioni di controllo genitori. Tuttavia, per alcuni giorni mi sono sentito come se stesse giocando un po' più di quanto avrebbe dovuto, ma non riuscivo a capire perché. Finalmente oggi mio ​​figlio ha rivelato il suo trucco: quando si esaurisce il tempo sullo schermo e i suoi giochi vengono bloccati, si dirige sull'App Store, rimuove il gioco dal dispositivo e lo scarica nuovamente attraverso l'icona del cloud. Funziona senza limiti! Cosa posso dire... Non sono nemmeno arrabbiato. È impressionante".

Un altro genitore ha poi suggerito di disattivare la possibilità di installare app in modalità con restrizioni, ma in questo modo vengono bloccati anche gli aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, stando a quanto riportato anche da 9to5mac, i bambini hanno anche scoperto che cambiando l'orario del dispositivo prima che scadesse il tempo questo tornava a essere abbastanza per giocare.

Insomma, che dire: Bambini 1 - Apple 0.