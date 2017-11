I Bitcoin? Un problema per l'ambiente: una transazione consuma come una casa

Stando ad uno studio riportato da Motherboard USA isono una calamità gigantesca per l'ambiente: una singola transazione consumerebbe quanto una casa in un'intera settimana.

Ok, i bitcoin sono una figata e un bel modo per guadagnare facilmente un po' di soldi (o forse no), peccato che il mining necessario per convalidare ogni transazione richieda sempre più potenza di calcolo e un dispendio d'energia sempre più proibitivo.

L'analista del settore delle criptovalute Alex de Vires ha stimato che un miner può arrivare a consumare 24 TWH ogni anno: quanto l'intera Nigeria. Parliamo di 215 KWh per ogni singola transazione, numeri paragonabile a quelli dei consumi settimanali di una casa americana media, che in genere consuma complessivamente 901 KWh al mese. E considerando che di transazioni in bitcoin ne avvengono 300.000 al giorno, la fotografia fornitaci da de Vires è a dir poco terrorizzante. Si tratta di un problema che, semplicemente, non può venire ignorato ancora a lungo.

A questo link trovate lo studio completo.