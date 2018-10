I cinque migliori cinturini per Apple Watch in vendita su Amazon

Uno degli aspetti più interessanti relativi ad Apple Watch è senza dubbio rappresentato dalla possibilità di personalizzare l'aspetto dell'orologio con una vasta gamma di cinturini, che sono venduti sia da Apple (a prezzi non certo accessibili) che dai rivenditori di terze parti.

Occorre inoltre sottolineare che i cinturini per gli Apple Watch da 38 e 42 millimetri sono perfettamente compatibili con la Serie 4 dell'orologio della società di Cupertino. Proprio a tal proposito ci siamo fatti un giro su Amazon alla ricerca dei modelli più interessanti. Ne abbiamo scelti cinque per voi che spaziano tra varie fasce di prezzo e modelli.

Coloro che desiderano un cinturino "classico" in acciaio possono affidarsi alla soluzione di Simpeak, uno dei marchi più affidabili e popolari che offre accessori anche per altri prodotti d'elettronica. Il cinturino è in acciaio ed ha un prezzo di 15,48 Euro. Sono disponibili varie opzioni di colore: rosa-oro, champagne, argento e nero, nelle varianti 38/40mm e 42/44mm. Nella confezione è anche incluso un adattatore che consente di rimuovere le maglie per adattarlo al proprio polso.

Passando ai cinturini in Nylon, tra i più interessanti di Amazon figura quello targato Hilimny, che fa dai colori forti il suo elemento cardine. Il prezzo è di 12,99 Euro e ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Passando alla fascia premium, troviamo il cinturino in pelle nappa Roobaya, che si adatta a tutte le casse. I prezzi sono ovviamente più alti: 99 Euro, ma rappresentano una soluzione per coloro che hanno esigenze estetiche diverse.

ZRO invece propone un cinturino morbido in silicone simile a quello incluso di default nella confezione da Apple: anche qui le colorazioni sono davvero tantissime, e si adattano a tutti i tipi di cassa. Aspetto interessante è rappresentato dal fatto che alla misura della cassa è affiancata anche quella del polso. Il tutto è diviso in due fasce (S/M ed M/L). Il prezzo è di 9,99 Euro.

Chiudiamo questa nostra carrellata con il cinturino in acciaio inox milanese a calamita di Ibander, anch'esso disponibile in cinque colorazioni e diverse taglie. Il prezzo è di 9,90 Euro.