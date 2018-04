I concerti live con ologrammi al posto degli artisti veri sono realtà: dagli Abba a Tupac

Ormai i concerti live fatti da ologrammi sono realtà. Molti gli artisti coinvolti, da Eazy-E agli ABBA passando per Michael Jackson e Tupac Shakur. Potete vedere la performance legata a quest'ultimo nel video qui sopra.

Infatti, un ologramma del famoso rapper deceduto nel 1996 ha "duettato" al famoso festival musicale Coachella con Snoop Dogg e Dr. Dre. Il tutto risale al 2012, quando creò parecchio scalpore online. Qui sotto potete trovare anche un video che spiega come esso sia stato "generato". Successivamente, questa tecnica è stata utilizzata anche nel Rock The Bells del 2013 per "riportare in vita" il rapper statunitense Eazy-E e al Billboard Music Awards del 2014 per Michael Jackson. Ovviamente lo stesso trattamento è stato riservato a molti altri artisti nel corso degli ultimi anni.

Insomma, la tecnologia in questione è oramai stata sdoganata. Ma perché ne torniamo a parlare oggi? Ebbene, gli ABBA hanno annunciato, tramite il loro profilo Instagram ufficiale, l'arrivo di un loro "tour virtuale", che però non è ancora chiaro quando si svolgerà. Si tratta di una grande novità, visto che la storica band svedese si è appena riunita e sono in arrivo due nuovi singoli. Nonostante questo, però, spesso hanno dichiarato di aver difficoltà nell'eseguire delle performance live e hanno preferito quindi optare per questa nuova e innovativa strada. Infine, gli ABBA hanno fatto sapere che la loro nuova canzone "I Still Have Faith in You" sarà cantata dal loro "alter ego virtuale" in TV in uno show prodotto dalla NBC e dalla BBC che dovrebbe andare in onda il prossimo dicembre.