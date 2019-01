I dati di 14.200 malati di HIV sono stati pubblicati online

Una delle più grosse violazioni della privacy dei malati, sarebbero 14.000 i dati dei malati di HIV che sono finiti online, potenzialmente all'attenzione di tutti. Il caso è avvenuto a Singapore, ed è particolarmente grave: è una condizione che rivela molto sugli stili di vita dei pazienti.

Nonostante le campagne pubbliche attivate negli anni, e le testimonianze dirette di alcuni dei protagonisti, loro malgrado, del movimento a sostegno di chi è malato di HIV o Aids, la malattia sessualmente trasmissibile è ancora oggetto di stigma sociale in moltissime aree del mondo. Molta l'ignoranza, molta la falsa convinzione che il virus possa colpire solo "gli altri", chi ha uno stile di vita libertino, e chi è fuori dalla sfera dei nostri affetti.

Così il leak dei dati sensibili di oltre 14.200 malati di HIV avvenuto a Singapore potrebbe essere una delle violazioni della privacy più gravi della storia recente, non solo per il numero di persone coinvolte, ma anche per il contenuto delle informazioni trapelate.

Non un errore da parte del Ministero della salute di Singapore, beninteso, ma la conseguenza di un attacco hacker che, la scorsa estate, avrebbe dato accesso ai dati di 1.5 milioni di pazienti ad un gruppo di cybercriminali. I dati sanitari si confermano uno degli obiettivi più invitanti per il cyber crimine contemporaneo.

Sarebbe stato un cittadino americano con precedenti per frode e traffico di droga, Mikhy K Farrera Brochez, ad aver postato online le informazioni sulla sieropositività di 14.200 malati di HIV.

Il Governo di Singapore sta contattando in questi giorni le persone colpite dal leak, in modo da renderle consapevoli della violazione del loro diritto alla riservatezza.