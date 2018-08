I dazi di Trump colpiscono gli USA: +25% ai prezzi dell'hardware PC, Europa a rischio

La guerra commerciale tra Trump e Cina sta per mietere l’ennesima vittima. Questa volta, è il mercato dell’hardware per PC a farne le spese, con prezzi che saliranno del 25% a partire dal prossimo 23 agosto.

A rivelare la brutta notizia è il documento che potete trovare in calce a questo articolo, che indica diverse categorie di prodotti che saranno soggetti ai dazi. Processori, memorie, amplificatori, circuiti assemblati e una molto vaga dicitura “Altro” lasciano intendere tempi duri per chi intende acquistare nuovo hardware negli Stati Uniti. In pratica, dal 23 agosto, un prodotto dal prezzo di listino di 500$ e realizzato in Cina, verrà a costare agli utenti 625$. Non solo componenti, ma anche dispositivi come notebook e PC Pre-Assemblati saranno soggetti a dazi, per un mercato che potrebbe risentire pesantemente del rialzo dei prezzi.

Anche l’Europa potrebbe essere colpita dalla corsa agli aumenti, almeno per alcune tipologie di prodotti. Nel caso di dispositivi realizzati in Cina e spediti direttamente nel vecchio continente non ci sono problemi, i prezzi rimarranno invariati. Alcune aziende però, come Intel e NVIDIA, assemblano parte dei loro prodotti in Cina; questi vengono poi rispediti negli Stati Uniti per completare il processo produttivo. Cosa significa? Che i dispositivi, nel passaggio dalla Cina agli USA, vengono tassati, per poi essere completati e rispediti in Europa, ma con prezzo maggiorato a causa dei dazi in ingresso. Un'alternativa, per i produttori, potrebbe essere quella di spedire i semilavorati a Taiwan per poi farseli recapitare negli USA senza alcun dazio, ma si tratta per ora solo di un'ipotesi.

Difficile prevedere ora cosa accadrà e quale sarà l’influenza dei dazi sui prezzi europei, la cosa certa è che, dopo quanto avvenuto nei mesi scorsi con la bolla dei prezzi delle GPU causate dal mining, in fase calante, potrebbero ora essere i dazi colpire, indirettamente, anche l’Europa e l’Italia. E con l’annuncio a breve delle nuove GPU di NVIDIA, si tratta davvero di una brutta notizia.