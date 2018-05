I disservizi telefonici costano 40 milioni di Euro di rimborsi agli operatori

L'eterna lotta tra utenti ed operatori telefonici, come sappiamo, è ormai presente da tempo e siamo sicuri che non sia destinata a terminare sul breve periodo. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, le controversie tra le parti per i disservizi subiti costerebbero alle telco la bellezza di 40 milioni di Euro.

Nel 2017, infatti, sarebbero aumentate in maniera importante le istanze, che hanno toccato quota 120 mila, generando in totale 40 milioni di Euro di rimborsi ed indennizzi ai danni degli utenti.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, che ha diffuso un bilancio delle attività svolte dai Corecom regionali, ovvero quegli organismi a cui gli utenti possono rivolgersi gratuitamente per risolvere i problemi registrati con gli operatori telefonici, ricevendo (eventualmente) anche un rimborso in denaro.

Tra le richieste più frequenti di indennizzo e risoluzione di problemi figurano quelle legate al cambio di operatore fisso (con ritardi e perdita della linea), ma figurano anche fatturazioni errate, interruzione o sospensione ingiustificate dei servizi e l'attivazione di prodotti o servizi non richieste. Non mancano le controversie per le spese di recesso, che secondo gli utenti sarebbero troppo alte. La percentuale di risoluzione delle controversie da parte dei Corecom è altissima: 87,4 per cento.

In cima alla classifica degli operatori che hanno ricevuto più controversie figura Telecom Italia (21.251, in calo rispetto all'anno precedente), seguito da Vodafone (8.184), Wind, Fastweb, H3G e Tiscali. Soprattutto per Vodafone e Tre, le controversie risultano in forte calo.

L'AGCOM ha anche annunciato che “a fronte dell’incremento del ricorso ai Corecom per la risoluzione delle controversie, Agcom ha deciso di fornire un sistema centralizzato di gestione delle controversie (Conciliaweb), che condurrà ad un significativo risparmio in termini di personale addetto e costi di manutenzione dei sistemi di gestione, nonché ad una gestione uniforme e omogenea delle procedure".