I font che vi permetteranno di scrivere come David Bowie, John Lennon e Leonard Cohen

Avete mai sognato di scrivere con la stessa calligrafia delle più importanti rockstar della storia, come David Bowie, John Lennon e Kurt Cobain? Adesso è disponibile un nuovo font per il vostro computer, battezzato "Songwriters Font", che può essere scaricato a questo indirizzo.

Il pacchetto include la calligrafia di Kurt Cobain, David Bowie, John Lennon, Leoanrd Cohen e Serge Gainsbourg. Come evidenziato da molti, la scelta è andata su questi artisti per una ragione non banale e quanto mai precisa.

Gli appassionati di musica, infatti, sapranno che si tratta di cantanti morti, il che aiuta gli sviluppatori ad evitare possibili schermaglie legali, ma c'è anche una ragione puramente stilistica, in quanto dà agli scritti quell'atmosfera "postuma" che rende il tutto più affascinante.

Secondo quanto si legge nella breve descrizione presente sul sito web, i caratteri topografici sono stati creati utilizzando le note a mano degli artisti stessi. L'idea sembra canalizzare gli artisti per "ispirare i musicisti".

"Scrivete le canzoni con la stessa calligrafia di quelle che vi hanno ispirato in precedente. I Songwriters Fonts sono stati creati per ispirare i musicisti. Scrivere testi con scritture autorevoli dei più grandi cantautori della storia aiuta a sviluppare l'immaginazione. Sentirvi in collegamento con Bowie, Cobain, Cohen, Gainsbourg, Lennon potrebbe essere pura fantasia, ma è proprio questo il punto su cui vogliamo spingere" si legge nel post pubblicato sul sito web.

La stessa pagina nota anche che i caratteri sono stati creati per uso puramente personale, e non per scopi pubblicitari, e sono compatibili con Windows e Mac.