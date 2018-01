I francesi cambiano nome agli smartphone, si chiameranno mobile multifunction

Incredibile notizia dalla Francia. La, l'equivalente francese della nostra Accademia della Crusca, ha calato la mannaia su molti dei termini entrati ormai nella collettività, ma che hanno origini inglesi.

L'Agenzia governativa, infatti, ha invitato tutti i cittadini francesi ad utilizzare parole di origini francofone al posto degli "allarmanti anglicismi", che ormai sono diventati diffusissimi ance in Francia.

Ecco che quindi "smart tv" diventa “téleviseur connecté”, e "net neutrality" viene trasformata in “neutralité de l’internet”, probabilmente perchè la parola internet non può essere tradotta, altrimenti l'avrebbero sostituita.

Lo "smartphone", invece, dovrà essere etichettato come "mobile multifunction". Questa scelta è quella più discutibile, e che ha fatto indignare molti, ma la scelta di utilizzare l'espressione di cui vi abbiamo parlato poco sopra è da imputare al fatto che lo smartphone (si, in Italia possiamo ancora utilizzare questa parola) è più di un semplice cellulare, e col passare del tempo è diventato a tutti gli effetti una sorta di computer portatile (da qui mobile) in grado di svolgere molte funzioni e di far accedere a più servizi attraverso l'ausilio delle applicazioni ed internet (multifunction).

I francesi hanno anche modificato l'espressione fake news, accorciandola e riducendola ad un solo termine: "infox", che deriva da "info" e "faux". La "blockchain", invece, per i francesi diventerà "chaine de blocs".

Non è certo finita qui, perchè il "deep web" in Francia sarà noto come "toile profonde", un'espressione che non lascia molto spazio all'immaginazione ed il cui significato è facilmente intuibile. "Peer-to-peer" invece viene tradotto letteralmente a "pair à pair", mentre il lavoro di "back office" sarà noto come “arrière-guichet”.

Ah a proposito, tenete presenti le miniature delle immagini? Ebbene, se negli Stati Uniti, ed in generale in tutto il mondo sono note come "thumbnail", in Francia lo saranno come "imagette".