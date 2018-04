I futuri iPhone potrebbero essere touchless e con schermi curvi

Nella giornata di oggi, Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato un nuovo reportage per fare il punto sui progetti che ha in serbo Apple per i futuri modelli di iPhone, i quali dovrebbero essere touchless, e si controlleranno con le gesture. Inoltre lo stesso giornalista si dice certo del fatto che entro tre anni gli iPhone saranno curvi.

La società di Tim Cook, infatti, si starebbe guardando intorno per capire come differenziare il proprio prodotto di punta nel mercato degli smartphone, che con il passare del tempo sta diventando sempre più saturo.

Gurman cita fonti a conoscenza dei piani Apple, secondo cui la funzionalità di controllo touchless è descritta come un sistema di gesture che consentirebbe ai futuri possessori di iPhone di navigare su iOS "spostando il dito vicino allo schermo senza toccarlo effettivamente". La tecnologia sarebbe abbastanza avanzata da tenere conto della vicinanza di un dito allo schermo, ma per vederla all'opera probabilmente bisognerà attendere due anni, ovviamente se Apple dovesse realmente decidere di puntarci su.

Lo stesso giornalista ha anche paragonato il design del sistema di gesture agli Air Gestures di Samsung negli smartphone Android ed al Project Soli di Google. In confronto, però, la versione di Apple richiede che "il dito sia più vicino allo schermo rispetto a Project Soli", e si basa su una tecnologia integrata nel display piuttosto che su qualche tipo di sensore di movimento aggiunto sul frontalino di iPhone, a differenza di Air Gestures di Samsung.

Apple inoltre sarebbe anche al lavoro su un display che si incurva verso l'interno, "gradualmente dall'alto verso il basso", a differenza di quelli Samsung che si curvano verso il basso e verso i bordi dello schermo. Le fonti di Gurman sostengono che questa importante novità non sia destinata a vedere la luce prima di due-tre anni.

Sui piani imminenti, ovvero sulla linea di iPhone che vedrà la luce nel 2018, "Apple ha intenzione di espandere la tecnologia OLED per gli schermi. Il produttore infatti rilascerà un secondo iPhone con questo tipo di schermo più avanti nel corso dell'anno ed un modello più grande con uno schermo da 6,5 pollici. La società sta anche lavorando ad un aggiornamento delle dimensioni dell'iPhone X ed un nuovo modello con schermo LCD a basso costo".