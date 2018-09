I giapponesi vogliono costruire degli ascensori che partono dall'oceano e arrivano all'ISS

200 km/h. Partenza con alcuni ascensori dall'oceano, arrivo sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Potrebbe essere la trama di un nuovo film di Ridley Scott, ma in realtà è il nuovo progetto della Shizuoka University, con i giapponesi che inizieranno a lavorare già dalla prossima settimana.

In particolare, i ricercatori hanno l'intenzione di utilizzare due satelliti che arriveranno vicino all'ISS a bordo di un razzo H-2B. Una volta raggiunta un'altezza di circa 400 km ed essersi posizionati vicino alla Stazione Spaziale Internazionale, i satelliti verranno collegati tra loro con un cavo in acciaio della lunghezza di 10 metri. Successivamente, un piccolo pacco dalla lunghezza di 6 cm cercherà di passare da un satellite all'altro. Questo serve ovviamente per testare se il progetto è fattibile o meno, cercando di capire come può avvenire lo spostamento tramite cavo in acciaio in orbita.

Detto così, sembra un test fine a sé stesso e con poche ambizioni. In realtà, però, l'uomo non ha mai testato uno scenario simile e il team dell'azienda Obayashi Corp è al lavoro per realizzare alcuni ascensori spaziali che percorrono un tragitto di circa 36.000 km, che partono dall'Oceano Pacifico e arrivano alla Stazione Spaziale Internazionale. I più ottimisti dicono che si può fare entro il 2050, ma utilizzando dei nanotubi di carbonio, visto che l'acciaio non sarebbe in grado di sostenere delle strutture di questo tipo. Gli esperti pensano di potere realizzare sei ascensori alti 18 metri. La velocità dovrebbe essere di 200 km/h, con il tragitto che dovrebbe durare circa una settimana.

Al momento, si tratta chiaramente di una tecnologia ancora arretrata e bisognerà studiare per bene il tutto. Oltre a questo, si stima che il costo per la realizzazione di questi ascensori sarebbe di circa 77 miliardi di euro.

