I giocatori del Milan fanno visita al quartier generale di Facebook, in attesa di Higuain

Mentre a Milano è letteralmente esplosa la Gonzalo Higuain mania, a seguito della presentazione ufficiale del bomber argentino ex Juventus, il Milan continua la propria tournèe negli Stati uniti. Nella giornata di ieri, tra un allenamento e l'altro, due rappresentanti della squadra rossonera hanno fatto visita al quartier generale di Facebook.

Si tratta del centrocampista turco Hakan Calhanoglu ed il portiere spagnolo ex Napoli e Bayern Monaco, Pepe Reina, che hanno trascorso mezza giornata presso il quartier generale del social network a 1 Hacker Way, l'ormai divenuta iconica via di Menlo Park, in California.

I due calciatori hanno avuto modo di entrare in molte delle aree della sede della compagnia di Mark Zuckerberg e, come vi mostriamo dalle fotografie, sembrano essersi divertiti davvero tanto. I due vengono ritratti nell'area relax riservata ai dipendenti di Facebook, alle prese con vari videogiochi in versione cabinata, mentre si sfidano ai titoli iconici della Konami ed anche al più classico dei pinball.

Non potevano ovviamente mancare le fotografie davanti all'insegna gigante che campeggia all'ingresso, ed il classico selfie da pubblicare sui social.

Non è la prima volta che la sede di Facebook si apre agli sportivi: qualche anno fa, in occasione di WrestleMania, l'evento della WWE che si tenne proprio nell'area, anche vari wrestler come John Cena ed Hulk Hogan visitarono il quartier generale del social network.