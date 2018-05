I giocattoli Lego diventano più interattivi ed intelligenti grazie ad Amazon Alexa

Amazon e Lego hanno stilato un'importante partnership che renderà i giocattoli dell'iconica compagnia più interattivi ed intelligenti grazie all'integrazione con Amazon Alexa, che darà alla luce Lego Duplo Stories. Si tratta di un'esperienza interattiva che combinerà lo storytelling con i giocattoli a mattoni.

Chiaramente, trattandosi di una partnership siglata con Amazon, questa funzione sarà disponibile solo sui dispositivi che supportano Alexa, come Amazon Echo ed Echo Dot, attraverso cui i genitori e figli avranno accesso ad un'ampia scelta di storie con suggerimenti audio che guideranno i più piccoli in un'esperienza di gioco tutta nuova.

Duplo Stories, infatti, infatti, guiderà le sessioni di gioco dei bambini attraverso una vasta gamma di scenari, che coinvolgono animali come conigli, mucche, gatti e cani, mezzi di trasporto come camion, aerei, auto e treni.

The Verge, che ha avuto modo di provare le storie, sostiene che una di questa ha come protagonista un aereo in vacanza, che andrà in un luogo caldo o freddo a seconda di ciò che i bambini decideranno di mettere in valigia. Lego sottolinea che le storie saranno sviluppate e progettate per sviluppare le abilità cognitive e sociali dei bambini, e conterranno anche giochi di ruolo, il riconoscimento di colori, la scelta delle direzioni e l'identificazione dei personaggi.

I bambini non dovranno fare altro che pronunciare il comando "Alexa, apri Lego Duplo Stories" per trovarsi catapultati in questo nuovo mondo, fatto di istruzioni vocali ed interazioni.

Lego Duplo Stories si rivolge ad un range di età che va tra i 2 ed i 5 anni.