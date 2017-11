I Google Pixel 2 sono afflitti da problemi con la connettività Bluetooth

In questi giorni sonoi problemi di cui vi parliamo in merito ai nuovi Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, i top di gamma dipresentati poco meno di un mese fa.

Alcuni giorni fa vi abbiamo riferito di diverse lamentele da parte degli utenti in merito al comparto audio. In particolare, le tracce audio delle registrazioni video sono state descritte come “metalliche”, “eccessivamente compresse” ed “inutilizzabili” in quanto inascoltabili. Successivamente altri utenti hanno ricevuto il nuovo smartphone sprovvisto però del sistema operativo, rendendo il device completamente inutilizzabile.

In queste ore è spuntato in rete un altro problema che interessa la connettività Bluetooth, sia che si tratti di auricolari, speaker esterni o impianti stereo. La connessione sembra avvenire correttamente ma la musica non viene riprodotta attraverso l’accessorio collegato. Il problema non è legato a un particolare software, visto che si verifica con diverse applicazioni come Spotify e altri player di terze parti.

Non è ancora chiaro se si tratti di un problema software o hardware, il primo sarebbe risolvibile con un aggiornamento, il secondo invece obbligherebbe gli utenti a ricorrere all’assistenza di Google.