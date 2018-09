I Led Zeppelin sarebbero pronti a lanciare un servizio di streaming musicale proprietario

I Led Zeppelin non hanno bisogno di presentazioni. La storia del più grande gruppo rock della storia però non è sempre andata di pari passo con il digitale. Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones inizialmente si sono mostrati riluttanti all'idea di pubblicare le proprie leggendarie canzoni sui cataloghi di Spotify ed Apple Music.

Evidentemente però i tre sono rimasti colpiti dal riscontro registrato sulle piattaforme di streaming, al punto che avrebbero deciso di lanciarne una proprietaria.

I legali del gruppo inglese infatti hanno presentato una domanda per ottenere un marchio negli Stati Uniti di nome "The Led Zeppelin Experience" che secondo il sito LedZepNews potrebbe riferirsi ad un servizio di streaming interamente dedicato alla storica band.

Secondo quanto riferito, il catalogo dovrebbe includere principalmente bootleg e musica dal vivo registrata dai Led Zeppelin nei dodici anni di carriera, mentre non sono al momento disponibili indicazioni sull'eventuale presenza dei nove album.

Ad alimentare ulteriormente il via vai di notizie ci hanno pensato alcune dichiarazioni rilasciate dal chitarrista Jimmy Page qualche mese fa, che aveva preannunciato il lancio di un nuovo prodotto da regalare ai fan in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione della band. Lo stesso Jason Bonham, figlio del batterista John "Bonzo" Bonham ha confermato di essere stato costretto a cambiare il nome della sua band da "The Led Zeppelin Experience" in quanto i tre componenti ancora in vita hanno dei piani per utilizzare tale nome.

Sull'eventuale lancio almeno ad oggi non sono arrivate indicazioni, ma mancano poco più di tre mesi al termine dei festeggiamenti, il che lascia presagire un annuncio già nelle prossime settimane.